Наводнения в Турции: многоэтажка ушла под воду

Турцию накрыло новое стихийное бедствие – сильные ливни, которые вызвали наводнения. В провинции Кастамону 12 августа рухнул 8-этажный дом, сообщает 24 Канал.

Так, 8-этажный дом через мгновение просто упал из-за непогоды﻿. На видео, которые публикуют очевидцы, видно разрушенные части дома. Все "стоит" в воде.

Известно, что в Кастамону уже погибли 6 человек. Еще один человек пропал без вести. Правда, неизвестно, находились ли люди в разрушенном доме.

Что происходит в Турции

Наводнения накрыли северо-черноморский регион. Кроме Стамбула, стихия бушует в Бартини и Синопе.

Стихия превратила улицы в реки из металлолома и автомобилей и обрушила дома. Например, часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Стамбул, рухнула. Это произошло, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке.

Люди не могли выйти из своих домов и автомобилей из-за наводнения. Также наблюдались оползни.

Жители более 200 населенных пунктов остались без электричества.