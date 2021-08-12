Федишин в небесном бикини игриво позировала на камеру

Исполнительница народного хита «Малесенькі долоньки» Ирина Федишин, которая недавно отметила годовщину свадьбы с мужем Виталием Човныком, отправилась на отдых в теплые края. Сейчас артистка отдыхает с семьей в Болгарии, сообщает Clutch.

Солнечными снимками с курорта звезда предпочитает делиться на официальной страничке в Instagram.

Ирина Федишин

На новых фото Федишин позирует на фоне моря в купальнике бирюзового цвета и джинсовых мини-шортах. Ее длинные белые волосы красиво развеваются, а на лице практически отсуствует макияж. Ирина призналась, что эта поезда для ее семьи оказалась очень спонтанной. По ее словам, она уже даже не надеялась, что в этом году сможет отдохнуть за границей.

Ирина Федишин

Солнечная страна, теплое море, вкусная еда, приятные цены. Заряжаемся положительными эмоциями и кайфуем от времени проведенного вместе!" — объяснила Федишин.