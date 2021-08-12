Названа самая дорогая и востребованная ягода сезона

Ежегодно спрос потребителей на ягоды меняется. В этом сезоне стабильной и дорогой ягодой остается голубика, но чрезвычайно большим спросом пользуется малина, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказал глава ФХ «Эко Берри» Владимир Князевич.

«Мы засадили на Ивано-Франковщине около 125 га органической ягоды: более 30 га малины летней, более 30 га малины ремонтантной, около 10 га ежевики, 15 га голубики, 35 га клубники и еще есть смородина. В целом имеем в аренде 300 га земли, которые планируем в будущем тоже засадить ягодами», — отмечает Владимир Князевич.

Вся продукция «Эко Берри» сертифицирована как органическая, и почти вся ягода экспортируется. Также компания получила сертификацию, которая позволяет поставлять продукцию в ЕС в рестораны, заведения питания и супермаркеты, то есть напрямую к потребителю без посредников. Продукция замораживается системой шоковой заморозки No Frost, упаковывается под клиента и отправляется за границу.

Владимир Князевич рассказал, что в этом году компания впервые сертифицировала как органическую горную чернику, и первая партия ягоды уже отправлена на экспорт.

В ООО «Диканьские ягоды» (Полтавская обл.) под малиной имеют 24 га. Ожидают, что цена на ягоду в этом сезоне будет выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

«В этом году, как и в прошлом, цена на малину высокая. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорогая, а затем — дешевая», — рассказал бизнес-партнер ООО «Диканьские ягоды» Сергей Стеценко.

Он добавляет, что когда цена низкая, у производителей уменьшается спрос на выращивание малины, а потом, когда ягоды становится на рынке мало, цена снова идет вверх, и все снова начинают ее сажать. И так по кругу.

«Диканьские ягоды» доставляют органическую малину в основном на европейские рынки. В 2020 году предприятие реализовывало ягоду высшего качества по 3,20-3,50 евро/кг. В этом году ожидают за 1 кг более 4 евро.

«На одном поле малина польского сорта Полка, а на другом — сорта Джоан Джей. Оба сорта ремонтантные. Джоан Джей лучше себя показывает, Полка — более старый сорт, поэтому нужно от него отказываться», — размышляет Сергей Стеценко.

Об урожае в ООО «Диканьские ягоды» говорить еще рано, ведь так как сорта ремонтантные, сбор был только с летних побегов.