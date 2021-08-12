"Труба Медведчука" простаивает: причины

СНБО в феврале вернул государству участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", отобрав у структур, которые связывают с Виктором Медведчуком. Однако сейчас транспортировка дизельного топлива по нему невозможна, поскольку на это просто нет разрешительных документов, сообщает РБК-Украина.

"Трубу" решением суда фактически забрали у прежнего владельца - компании "Прикарпатзахидтранс", но пакет разрешений, которые позволяют ее эксплуатировать, управленцу не передали. Фактически "Укртранснафта" должна была оформлять все документы заново, а это процедура довольно долгая.

Основные разрешения до сих пор не выданы. "Укртранснафта" не может хранить топливо и заниматься оптовой торговлей, нет лицензии на открытие и эксплуатацию таможенных складов. Для получения полного пакета документов необходимо разработать и принять ряд изменений в нормативно-правовую базу, в том числе и в Таможенный кодекс.

В Министерстве финансов не уточнили причины задержки с подготовкой документов, но сообщили, что работа над этим продолжается.

"Минфин совместно с СНБО, Минэнерго, АРМА и Гостаможслужбой работает над нормативным урегулированием поднятых вопросов" , - отметили в ведомстве.

Кстати, "Укртранснафта" даже не может предоставить контрагентам копии договора об управлении "трубой" и еще ряда документов, необходимых для начала коммерческой деятельности. На это АРМА до сих пор не дала разрешения.

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен - в среднем по 10 млн гривен в месяц.

Автор: Юрий Дощатов