Что делать при хронической бессоннице

Здоровый сон – важнейшая функция организма. В это время отдыхают мозг и нервная система, восстанавливается работа всех тканей. Если у человека наблюдается хроническая бессонница, начинаются сбои в организме, снижается работоспособность, ухудшается функционирование головного мозга, наблюдаются перебои в обменных процессах, сообщает Креатив.

Не стоит заниматься самолечением, обязательно нужно показаться врачу. Обычно в основу терапии включены два основных шага:

Первый – устранение факторов, вызвавших данное состояние.

Второй – мероприятия по нормализации сна.

По первому пункту может понадобиться помощь психиатра. Лечение немедикаментозное, это различные практики для гармонизации личности и приведение в спокойное состояние нервной системы.

Также непременно необходимо позаботиться о гигиене сна:

Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и тоже время;

Лучше не спать днем, особенно во второй половине дня;

Исключите из рациона перед сном такие напитки, как крепкий чай и кофе;

Сократите умственную нагрузку в вечернее время и оградите себя от стрессов;

Займитесь физкультурой, но не позже чем за 3 часа до отхода ко сну;

Не лишними будут и водные процедуры перед сном в виде теплого или контрастного душа. Только один совет: не стоит принимать горячие ванны в вечернее время, они напротив лишь повысят вашу активность.

Относительно физиотерапии, можно рассмотреть такие методы лечения, как психотерапия, фототерапия, Энцефалофония (прослушивание специальной музыки).

Лекарственное лечение должен назначать врач в зависимости от поставленного диагноза. Если бессонница хронического плана не столь серьезна, стоит начинать терапию с растительных препаратов. Такие средства не вызывают побочных реакций и осложнений.