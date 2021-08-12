Что делать при хронической бессоннице
Здоровый сон – важнейшая функция организма. В это время отдыхают мозг и нервная система, восстанавливается работа всех тканей. Если у человека наблюдается хроническая бессонница, начинаются сбои в организме, снижается работоспособность, ухудшается функционирование головного мозга, наблюдаются перебои в обменных процессах, сообщает Креатив.
Не стоит заниматься самолечением, обязательно нужно показаться врачу. Обычно в основу терапии включены два основных шага:
- Первый – устранение факторов, вызвавших данное состояние.
- Второй – мероприятия по нормализации сна.
По первому пункту может понадобиться помощь психиатра. Лечение немедикаментозное, это различные практики для гармонизации личности и приведение в спокойное состояние нервной системы.
Также непременно необходимо позаботиться о гигиене сна:
- Ложиться спать и просыпаться нужно в одно и тоже время;
- Лучше не спать днем, особенно во второй половине дня;
- Исключите из рациона перед сном такие напитки, как крепкий чай и кофе;
- Сократите умственную нагрузку в вечернее время и оградите себя от стрессов;
- Займитесь физкультурой, но не позже чем за 3 часа до отхода ко сну;
- Не лишними будут и водные процедуры перед сном в виде теплого или контрастного душа. Только один совет: не стоит принимать горячие ванны в вечернее время, они напротив лишь повысят вашу активность.
Относительно физиотерапии, можно рассмотреть такие методы лечения, как психотерапия, фототерапия, Энцефалофония (прослушивание специальной музыки).
Лекарственное лечение должен назначать врач в зависимости от поставленного диагноза. Если бессонница хронического плана не столь серьезна, стоит начинать терапию с растительных препаратов. Такие средства не вызывают побочных реакций и осложнений.