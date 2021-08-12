Транзит нефтепродуктов через Украину продолжает падать

В январе-июле 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 66%, до 19,3 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г, сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы «А-95», транзит дизельного топлива за шесть месяцев снизился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,4 тыс. т, из которых 7,8 тыс. т — из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. т — из России в Польшу и 3,1 тыс. т — из Литвы в Молдову.

Перевозки бензина в Молдову остались на прошлогоднем уровне — 6,6 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. т.

В «А-95» отметили, что в январе-июле 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.

Как сообщалось ранее, в 2020 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 28% — до 73,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2019 г. (102,1 тыс. т).