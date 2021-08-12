Каперсы: все тонкости применения в разных блюдах

Эти маленькие горошинки – съедобные части кустарника каперсника. Из-за пряного вкуса каперсы сложно есть просто так, но если вы добавите их в соус для мяса, в любимую пасту или даже в мартини вместо оливок – все это заиграет по-новому, сообщает Сегодня.

Еще каких-то 10-15 лет тому назад о том, как правильно применять каперсы, многие не догадывались. С их появлением возник вопрос – почему они популярны за пределами страны и сколько их нужно добавлять в еду. Вкус у каперсов специфический: для кого-то – они горькие и соленые, кто-то чувствует ярко выраженный горчично-пряный вкус.

Каперсы: тонкости выбора и применения

Перед тем, как купить банку с каперсами, нужно знать, что для кулинарии их или маринуют в уксусе и растительном масле, или консервируют с солью и другими специями. Если каперсы консервированные с солью, то перед использованием, их нужно промыть в воде.

Крупные каперсы все-таки не такие острые, даже с легкой кислинкой, а мелкие – могут быть горькими с резким вкусом.

При нагревании, как уверяют кулинары, каперсы быстро теряют вкус. Поэтому в горячие блюда добавляйте их за 5-7 минут до того, как уберете еду с огня. Если готовить с ними первые блюда и добавить в самом начале, они могут просто раствориться.

В каких блюдах можно использовать каперсы

Солянка. Классический ее рецепт требует наличия маслин и соленых огурцов, это все частично можно заменить каперсами. Важно, добавлять их за несколько минут до окончания приготовления солянки.

"Оливье". В рецепте Люсьена Оливье, который датируется 1904 годом, в составе салата должно быть "четверть фунта каперсов". Для эксперимента можно заменить какое-то количество огурцов на каперсы.

Соус "Тартар" и другие соусы к мясу и рыбе. Правильный рецепт этого классического соуса, кроме корнишонов, должен содержать каперсы. Именно они придают "Тартару" немного вкусовой резкости.

Рагу. В него кулинары, для особой пряности, советуют добавлять каперсы в начале приготовления. Еще лучше, ели добавить их в зажарку вместе с луком и сладким перцем, а потом добавить остальные овощи, мясо и тушить вместе.

Спагетти. Вернее, в соусе для спагетти. Например, можно раздавить зубчик чеснока, обжарить его на оливковом масле. Как только он даст аромат, убрать его со сковороды и добавить туда измельченные помидоры и ложку каперсов. Потому соус нужно немного протушить и полить пасту.

Соус (масло) для стейка. Нужно взять сливочное масло, размягчить его и добавить нарезанные каперсы. Затем – ваши любимые специи. Теперь масло можно сложить в контейнер и положить в холодильник. Когда понадобится, отрезать по кусочку и положить его на горячий стейк.

Маринады для курицы и рыбы. Вместе со специями к вашим привычным маринадам можно добавить каперсы. Класть их в маринады целиком или нарезанными – на ваше усмотрение.