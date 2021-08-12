В Виннице зафиксировали первые летальные случаи от штамма "Дельта"
В Винницкой области умерли три человека, которые были инфицированы Дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, сообщает Новое время.
По его словам, с 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района — обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района.
По словам главы области, информация о 13-летнем умершем инфицированным Дельтой, не соответствует действительности.
"Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом Дельта, есть 13-летний больной. Он живой", — написал Борзов.