В Виннице зафиксировали первые летальные случаи от штамма "Дельта"

В Винницкой области умерли три человека, которые были инфицированы Дельта-штаммом коронавируса. Об этом заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, сообщает Новое время.

По его словам, с 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района — обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района.

По словам главы области, информация о 13-летнем умершем инфицированным Дельтой, не соответствует действительности.