Телеканал "Интер" проверят из-за фильмов с актерами РФ
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 12 августа назначил внеплановую проверку телеканала "Интер", сообщает Радио Свобода.
Нацсовет обнаружил, что телеканал показывает фильмы с русскими актерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство.
В частности, речь идет о следующих фильмах:
- "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;
- "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;
- "Д'Артаньян и три мушкетера" при участии Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
- "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблева;
- "Большая перемена" при участии Валентины Талызиной.
Согласно украинскому законодательству, нельзя транслировать ленты, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности (абзац десятый части второй статьи 6).
Проверять "Интер" будут в период с 30 августа по 10 сентября.
"Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании", - говорится в сообщении.
В Нацсовете отметили, что это уже третья проверка, назначенная "Интеру" за подобные нарушения.
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