Телеканал "Интер" проверят из-за фильмов с актерами РФ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 12 августа назначил внеплановую проверку телеканала "Интер", сообщает Радио Свобода.

Нацсовет обнаружил, что телеканал показывает фильмы с русскими актерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство.

В частности, речь идет о следующих фильмах:

"Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;

"Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;

"Д'Артаньян и три мушкетера" при участии Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

"По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблева;

"Большая перемена" при участии Валентины Талызиной.

Согласно украинскому законодательству, нельзя транслировать ленты, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности (абзац десятый части второй статьи 6).

Проверять "Интер" будут в период с 30 августа по 10 сентября.

"Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что это уже третья проверка, назначенная "Интеру" за подобные нарушения.