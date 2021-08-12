Малоизвестный способ избавиться от запаха гари на кухне

Первое, что вам нужно сделать, – если еда несъедобна, положите её в пакет для продуктов и вынесите прямо на улицу, в мусорное ведро. Не храните её в помещении. Даже если дыма нет, она все равно испускает запах гари, сообщает WomanEL.

Но что сделать дальше? Как избавиться от запаха в комнате, если он появился? Вот несколько полезных советов.

Лайфхак с яблочным укусом

Помните об этом в следующий раз: вы можете избавиться от запаха гари (и других сильных кухонных запахов), просто оставив на ночь в комнате неглубокую тарелку с яблочным уксусом!

Как избавиться от запаха гари из кухонной посуды

Идеальные средства для удаления запаха включают пищевую соду и уксус. Смочите сковороду в белом уксусе или промойте смесью воды и пищевой соды. Уксус – это мягкая кислота, которая поможет избавиться от вонючего пригоревшего налета, а пищевая сода – мягкий абразив, который поможет вам оттереть его.

Как избавиться от стойкого запаха в микроволновой печи

Разрежьте лимон пополам или очистите два апельсина от кожуры и поместите фрукты или кожуру в миску (подходящую для разогрева в микроволновке) с 2 стаканами воды. Разогрейте миску в микроволновой печи в течение 4 минут. Но вам нужно будет внимательно следить за тем, чтобы она не выкипела и цитрусовые не подгорели.

Если это возможно, оставьте миску с цитрусовыми и водой в микроволновой печи с закрытой дверцей на 12 часов или на ночь. Это должно устранить все стойкие запахи и оставить приятный фруктовый запах в микроволновой печи.