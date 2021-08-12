В Крыму затопило трассу Симферополь-Ялта, есть угроза прорыва дамбы

В Крыму затопило трассу Симферополь - Ялта. После этого в сетях начали говорить, что это произошло из-за прорыва дамбы. Однако "власти" полуострова это опровергают, сообщает Страна.ua.

В описании под видео, которое публикует, "Крыминформ", говорится, что в селе Краснолесье в Симферопольском районе сильно затопило дороги. На участке дороги Симферополь - Ялта, движение транспорта затруднено, так как воды там, судя по видео, по колено. Машины буквально плавают в воде.

В Телеграм-канале "Крымский" заявили, что после произошедшего в сети появилась неправдивая информация о том, что подтопление произошло из-за прорыва дамбы возле сел Краснолесье и Доброе. Некоторые говорят, что дамбу кто-то открыл специально.

Сами же "власти" Крыма опровергают прорыв дамбы. По их данным, на самом деле причиной подтопления стал мощный ливень, который прошел на территории полуострова.