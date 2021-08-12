В РФ "Крымскую платформу" назвали шабашем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шабашем форум "Крымская платформа", который состоится в августе 2021 года и целью которого является принятие решений по возвращению Крыма в состав Украины, сообщает Вести.

"Вот через неделю состоится очередной шабаш – "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", – сказал Лавров.

О "Крымской платформе"

Саммит "Крымская платформа" – это инициированный Украиной международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является возвращение Крыма под контроль Украины.

Платформа должна координировать действия органов государственной власти Украины по Крыму, а также коммуницировать вопрос возвращения Крыма Украине и защиты прав жителей полуострова с международными партнерами Украины.

Задачами платформы, говорят ее инициаторы, является предоставление стратегического видения международной политики по Крыму, консолидация внимания и ресурсов международного сообщества на крымском направлении, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению норм международного права и прекратить присвоение украинских территорий.