Масштабные злоупотребления в зерновой госкорпорации: убытки $57 млн

Следователи Нацполиции в ходе досудебного расследования установили: должностные лица акционерного общества, вступив в преступный сговор с другими лицами, совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без совершения предварительной оплаты, сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия. Сумма убытков, причиненных государственной компании, составляет более 57 млн долларов США.

Разоблачили неправомерную деятельность должностных лиц АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (далее - АО «ГПЗКУ») оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара. В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.

В настоящее время известно, что в течение января-мая 2021 между АО «ГПЗКУ» заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 млн долларов США. А по состоянию на конец июля 2021 дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед государственной компанией составляет более 57 млн долларов США.

Также установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества. Чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия для государственной компании. По этим фактам следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В частности между АО «ГПЗКУ» и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 миллиарда гривен и уплачена страховая премия в размера 99,042 миллиона гривен. Страховой тариф по указанному договору составил 3,87% от стоимости имущества корпорации, в 3-5 раз превышает рыночный.

10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также более 200 тысяч долларов США.

В указанных уголовных производствах запланировано проведение ряда следственных действий и экспертиз. По их результатам будет решаться вопрос об объявлении подозрений лицам, причастным к хищению государственных средств.