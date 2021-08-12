В Хмельницкой области ураган поломал деревья на 100 гектарах леса

В Каменец-Подольском лесном хозяйстве Хмельницкой области ураган изувечил деревья на более чем 100 га территории.﻿ Об этом говорится в заявлении Хмельницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства, сообщает Деловая столица.

"Ураган, который на днях пронесся по территории Каменец-Подольского района, затронул и лесные угодья ГП "Каменец-Подольское лесное хозяйство". В результате повреждено и выломано деревья на более, чем на ста гектарах в Дунаевецком и Маковском лесничествах" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, лесоводы осмотрели поврежденные насаждения, оценили ущерб и спланировали мероприятия по ликвидации последствий непогоды﻿.