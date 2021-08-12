В России отреагировали на высказывания Лукашенко о статусе Крыма

Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией РФ. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Крым якобы "входит в состав Союзного государства как территория России" и это якобы закреплено в российском законодательстве.

"У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации" , - отметил глава МИД РФ.

Напомним, в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко.

Автор: Анастасия Рокитна