Тепло и солнечно: прогноз погоды на 13 августа

В ближайшие сутки, 13 августа, погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, теплый и в основном сухой атлантический воздух, лишь на крайнем юго-востоке страны еще вероятны дожди с грозами, сообщает Интерфакс-Украина.

В пятницу погода﻿ в Украине преимущественно будет без осадков, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны 16-21°, днем 23-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве﻿ 13 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.