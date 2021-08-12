Правоохранители сообщили о подозрении 15 боевикам "ДНР"

Правоохранители заочно объявили подозрение 15 боевикам поддерживаемого РФ незаконного вооруженного формирования "ДНР". Двое из подозреваемых не являются гражданами Украины, сообщает Зеркало недели.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей незаконных вооруженных формирований седьмой бригады Армейского корпуса "ДНР" занимали руководящие должности в указанном подразделении. Военнослужащие террористической организации участвовали в вооруженном конфликте против сил АТО и ООС на Дебальцевском направлении", - сообщили в полиции.

Двое из подозреваемых боевиков являются гражданами России. Накануне боевикам сообщили о подозрении за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).