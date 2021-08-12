Наводнения на севере Турции: число жертв возросло

В результате сильных дождей и наводнений в северных причерноморских провинциях Турции уже девять подтвержденных погибших, один человек считается пропавшим без вести, сообщает Европейская правда.

На утро 12 августа подтвержденное число жертв составляло шесть человек. Впоследствии поступили сообщения о гибели еще трех человек в провинции Кастамону. Один человек из провинции Бартын, 85-летняя женщина, считается пропавшей без вести, сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Тринадцать человек попали в больницу после обрушения моста, по которому они проезжали на автомобилях.

В результате стихии обесточены десятки сел в районе Улус, пришлось эвакуировать больницу в городе Аянджик провинии Синоп.

В районах стихийного бедствия продолжают работу спасатели и волонтеры турецкого Красного полумесяца. В Аянджике эвакуировали вертолетами около 20 человек, заблокированных в своих домах.