Турция хочет построить в Украине центр по сборке беспилотников

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден.

"Baykar намерена инвестировать в Украину, и в настоящее время разрабатывает соответствующий инвестиционный проект" , - сообщила она в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве в четверг.

По ее словам, проектом предусмотрены 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

В то же время, по мнению Озден, необходима дискуссия о существующих в Украине стимулах поддержки инвесторов, в частности предусмотренных законами о поддержке проектов со значительными инвестициями (закон "об инвестнянях") и об индустриальных парках (ИП).

"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы – о поддержке проектов со значительными инвестициями, об индустриальных парках. Но они еще не работают, мы ожидаем механизмы их реализации, и если эти проекты сравнивать, то мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет намного больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах" , - сказала замгендиректора Baykar.

Она напомнила, что закон об инвестнянях предоставляет до 30% помощи со стороны государства, но подчеркнула, что иностранный инвестор при выборе страны для инвестирования, сравнивает несколько стран и возможностей, и выбирает наиболее приемлемые для него стимулы.

Озден отметила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, а в рамках ИП также предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных, тогда как в Украине это сложно сделать.

"Индустриальным паркам в Турции также предоставляются стимулы по НДС, нет налога на прибыль, нет НДС на импорт, нет НДС на товары, социальные отчисления покрываются государством" , - отметила спикер.

Она также сообщила, что Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств).

Кроме того, турецкая компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства" , - резюмировала Озден.

Компания Baykar создана более 30 лет назад, и за это время прошла путь от производителя деталей для автомобилей до ведущего всемирно известного производителя БПЛА с числом работников 1600 человек.

По словам Озден, в 2000 году был создан научно-исследовательский центр, и за 20 лет компания экспортировала продукцию в 8 стран мира.