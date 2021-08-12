В Харькове закончили изготовление танка Оплот

В Харькове на заводе имени Малышева изготовили танк "Оплот", который будет участвовать в параде ко Дню Независимости, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что впервые новый "Оплот" можно будет увидеть во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве. Новый танк будет демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным.

"Несмотря на некоторые предвзятые заявления в средствах массовой информации, работники завода им. Малышева в очередной раз доказали, что способны качественно и своевременно выполнять контракты для отечественных и зарубежных заказчиков: от отдельных деталей и узлов к полноценным современных боевых машин" , - отметил гендиректор предприятия Василий Крылас.

Он добавил, что участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости будет большой гордостью для коллектива завода.