СНБО готовит заседание по сохранению и восстановлению лесов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его темой станет реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины". Дата проведения не уточняется, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексея Данилова.

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу" , - сказал Данилов во время совещания межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Участники также обсудили выполнение указов президента о национальной безопасности Украины в экологической сфере и мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Автор: Дмитрий Кузнецов