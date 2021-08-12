В центре Киева временно ограничат движение транспорта

В центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение автомобильного транспорта, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Причина – проведение съемок ко Дню Независимости.

Движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа на территории Золотоворотского сквера, на улице Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко), на улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской).