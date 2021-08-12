Президент Польши посетит саммит "Крымской платформы"

Президент Польши Анджей Дуда приедет в Киев ко Дню независимости Украины, где примет участие в саммите Крымской платформы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы канцелярии польского президента.

"23 и 24 августа президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве" , — говорится в сообщении.

Напомним, количество стран-участниц саммита Крымской платформы увеличилось до 38.