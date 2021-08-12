Синоптик предсказал "библейский потоп" в Крыму
Рекордное количество осадков ожидается в Крыму, а также в Краснодарском крае России, сообщает РИА Новости.
Об этом написал на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!", — написал он.
По его словам, в Керчи выпадет 151 миллиметр осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра. Специалист подчеркнул, что это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года.
На западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, 370 процентов от нормы августа.