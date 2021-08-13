Раскрыты траты бывшей жены Безоса

Маккензи Скотт пожертвовала на благотворительность не менее 4,3 миллиарда долларов, при этом деятельность одной из самых богатых и влиятельных женщин планеты покрыта тайной, сообщает Лента.ру.

Бывшая жена богатейшего на планете человека Джеффа Безоса отказывается как-либо комментировать свои пожертвования. Агентство Bloomberg классифицировало 375 грантов общей суммой 4,3 миллиарда долларов.

Скотт получила состояние только после развода с Безосом в 2019 году. Вскоре после этого она подписала «Клятву дарения», пообещав пожертвовать большую часть средств при жизни или после смерти через завещание. По последним подсчетам, она и ее новый супруг, учитель естественных наук из Сиэтла Дэн Джуэтт (Dan Jewett), отдадут на благотворительность в общей сложности 58 миллиардов долларов.

Всего же известно о 786 пожертвованиях Скотт. При этом 411 получателей не раскрывают размер помощи. Многие из них – это небольшие организации, которые вряд ли смогут когда-либо привлечь крупных спонсоров. Адресаты пожертвований опасаются, что другие жертвователи могут направить свои деньги в иное место, если узнают о крупной сумме. Тем не менее, только одна из 270 респондентов Bloomberg, ответивших на опрос, сообщил, что финансирование уменьшилось после пожертвования Скотт.

В отличие от других известных миллиардеров-филантропов Скотт жертвует в самые разные сферы жизни. Деньги Скотт направляются на решение особо острых в данный момент проблем. Так, после убийства Джорджа Флойда в 2020 году из 1,7 миллиардов долларов почти треть была отправлена организациям по борьбе за расовое равенство.

Более 1,6 миллиарда долларов получили образовательные некоммерческие организации, колледжи и университеты, причем большая часть денег была направлена в исторически «черные» учебные заведения и образовательные учреждения для латиноамериканцев. Организации социальной поддержки, которые кормят, размещают и поддерживают нуждающихся, получили около 1 миллиарда долларов, а еще 1,2 миллиарда долларов пошли на гранты НКО, занимающимся сбором средств на благотворительность.