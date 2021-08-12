Переговоры по Донбассу: Украина пригласила США

Глава Минреинтеграции Алексей Резников встретился с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом - политики обсудили переговоры по Донбассу, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В ходе встречи вице-премьер-министр Резников представил идеи касательно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов" , - отметили в министерстве.

Кроме того, Смит заявил со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.