Зеленский в США может встретиться с Маском

В то время как в Украине широко обсуждается будущий визит Владимира Зеленского в Вашингтон и его переговоры в Белом доме с президентом Джо Байденом, стало известно, что визит президента Украины в США не будет ограничен лишь американской столицей, сообщает Зеркало недели.

По информации источников издания, согласно существующей на сегодня версии программы визита, курс на Америку президентский самолет возьмет 28 августа, и первой точкой назначения значится Чикаго, где 28-29 августа Зеленский не только отдохнет после длительного перелета, но и вместе с украинской диаспорой отметит День Независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом. Если, конечно, в Чикаго в это отпускное время найдется достаточно заметных фигур.

В Вашингтоне, куда Зеленский вылетит 29-го вечером, согласно предварительной программе, он пробудет только один день – 30 августа – и проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться: со своими коллегами насущные проблемы украинско-американских отношений по разным направлениям обсудят украинские министры, попавшие в делегацию.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско, штат Калифорния. В настоящее время прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встреч с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления президента Украины в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

Однако существуют определенные сложности, поскольку во время пандемии коронавируса и летних каникул возникает вопрос, где набрать слушательскую аудиторию.

По свидетельству источников, программа, которую хранят в тайне "за семью печатями", пока еще "рабочая" и в ней возможны изменения.