Продукты: как правильно хранить, чтобы они оставались свежими

Продукты – одна из главных составляющих в питании каждого человека. Для того, чтобы они дольше были свежими, необходимо правильно их хранить, сообщает 24 Канал.

Для этого существует несколько полезных лайфхаков. Ими поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

"Самое главное в нашем здоровом рационе – свежие продукты. Только при правильном их хранении в холодильнике, можно добиться свежести на долгое время. Вы же не хотите каждый день выбрасывать испорченные и покупать новые? Этого не случится, если вы их правильно храните," , – отметила Боржемская.

Лайфхаки для хранения продуктов

Некоторые фрукты и овощи нельзя хранить вместе. По словам фитнес-тренера, это связано с тем, что после созревания некоторые продукты активнее других выделяют газ этилен. К таким относятся: бананы, сливы, груши, дыни, абрикосы. А вот яблоки, огурцы, арбуз, картофель и баклажаны чувствительны к воздействию этилена и начинают портиться. Поэтому рекомендуется эти две группы продуктов хранить подальше друг от друга.

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