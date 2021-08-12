Ляшко анонсировал поставки новых средств против COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время ожидаются поставки в Украину новых лекарственных средств против COVID-инфекции.

Об этом он заявил в рамках визита в Кропивницкий во время брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".