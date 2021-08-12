Ляшко анонсировал поставки новых средств против COVID-19
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время ожидаются поставки в Украину новых лекарственных средств против COVID-инфекции.
Об этом он заявил в рамках визита в Кропивницкий во время брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".
"Мы сейчас делаем акцент на то, чтобы все койки, которые отведены для госпитализации больных COVID-19, были обеспечены в первую очередь кислородной терапией. В дальнейшем - Минздрав решает вопрос, и в ближайшее время ожидаются поставки других лекарственных средств, которые помогут спасать украинцев во время вспышки COVID-19", - сказал Ляшко.