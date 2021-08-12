Первый мигрант из Ирака добровольно покинул Литву

Литву добровольно покинул нелегальный мигрант из Ирака, попавший в страну из Беларуси в июне нынешнего года. Он согласился вернуться домой после того, как ему предложили финансовую выплату, сообщает Корреспондент.

Это первый подобный случай, говорится в сообщении МВД Литвы в четверг, 12 августа.

"Гражданин Ирака, незаконно въехавший в Литовскую Республику, согласился воспользоваться нашей помощью и финансовой выплатой и принял решение вернуться домой" , – сказала глава ведомства Агне Билотайте.

Нелегалу был куплен билет на самолет и выплачены путевые расходы в размере 300 евро. Сегодня вечером он вылетел из аэропорта Вильнюса в Стамбул.

В ведомстве отметили, что страну готовы покинуть еще как минимум 10 граждан Ирака и других стран, нелегально пересекших литовско-белорусскую границу.

По словам Билотайте, МВД готово оказывать финансовую поддержку мигрантам, которым не предоставлено убежище в Литве, в добровольной депортации, если они подадут соответствующий запрос и будут сотрудничать.

Указано, что с апреля этого года Департамент миграции принял 128 решений об отказе в предоставлении убежища, в основном гражданам Ирака. Ни одному из вновь прибывших не было предоставлено убежище.

По последним данным, в этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4 115 мигрантов.