В ЕС предупредили талибов о непризнании их власти

ЕС призывает движение "Талибан" незамедлительно остановить наступления, предупреждает талибов об изоляции и непризнании в случае захвата ими власти в Афганистане, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.

"ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить регулярные и структурированные переговоры по существу, немедленно остановить продолжающееся насилие и приступить к соблюдению режима всеобъемлющего и окончательного прекращения огня" , - говорится в заявлении Борреля.

"Если власть захватят силой и восстановят Исламский Эмират (так называют свое правительство талибы - ИФ), "Талибан" столкнется с непризнанием, изоляцией, отсутствием международной поддержки, а также с перспективой продолжения конфликта и затяжной нестабильности в Афганистане" , - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что продолжающиеся нападения со стороны боевиков движения приносят "неприемлемые страдания жителям Афганистана".

"Мы призываем Исламскую Республику Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном" с единой точки зрения" , - указал глава дипломатии ЕС.

Боррель заверил, что Брюссель стремится продолжить поддержку афганского народа, однако она будет зависеть от "мирного и всеобъемлющего урегулирования и уважения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".