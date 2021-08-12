Нефтяное пятно в Черном море движется к берегам Украины

Пятно образовалось из-за разлива нефти у побережья РФ. Об этом заявил в эфире российского телеканала "Дождь" эколог Вениамин Голубитченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Самое большое бедствие уже наступило… Почти все пятно потянуло в ту сторону, естественно, круговым течением, которое циркулирует в Черном море. Оно движется от Сочи, Туапсе, вдоль берега, мимо Новороссийска в сторону Анапы и дальше в стороны Керчи, и дальше Крыма" , - рассказал он.

Эколог отметил, что в официальных сообщениях, скорее всего, умышленно занизили количество разлитой нефти.

"Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятну дальше пойти по площади" , - добавил Голубитченко.

Изначально руководство Каспийского трубопроводного консорциума, ответственное за аварию, утверждало, что размер пятна составляет всего около 200 квадратных метров, однако благодаря спутниковым снимкам ученые выяснили, что масштабы катастрофы в реальности больше официальных в 400 тысяч раз.