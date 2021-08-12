Сотрудники больницы на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплатам

Работники городской больницы Сосновки Львовской области 12 августа объявили голодовку, требуя выплатить задолженности по заработной плате, которые накопились с апреля 2021 года, сообщает Страна.ua.

Об этом написала в Фейсбуке глава первичной больничной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун. Долги по зарплате за три месяца составили три миллиона гривен.

Днем сотрудники больницы устроили акцию протеста, требуя стабилизации работы медучреждения. А вечером решили перейти к более радикальным действиям - остаться на рабочих местах и объявить голодовку.

По их словам, они оказались в безвыходной ситуации из-за неспособности местных властей решить проблемы трудового коллектива.

По словам Гладун, если медики уволятся и найдут другую работу, то жителям Сосновки с населением 11 тысяч человек негде будет получать медицинскую помощь. Она призвала сограждан в пятницу прийти в больницу и поддержать позицию голодающих.