В Канаде осквернили памятник Роману Шухевичу

В Канаде в Эдмонтоне, провинция Альберта, вандалы осквернили памятник главному командиру УПА Роману Шухевичу, сообщает Корреспондент.

Как утверждает Progress Report вандалы закрасили монумент красной краской, а также оставили надписи, которые обвиняют Шухевича в нацизме.

На памятнике написали "Actual Nazi" ("Настоящий нацист"). Вандалы разрисовали не только сам бюст Романа Шухевича, но и гравировку Борцам за свободу Украины.

В Эдмонтоне проживает большая украинская община, которая составляет 13,9% от всего населения. Город является одним из двух (также Торнонто) крупнейших центров украинской общины в Канаде. В Эдмонтоне также есть Канадский украинский архив и музей.

Памятник Роману Шухевичу установлен на территории комплекса Украинского молодежного единства.