Беленюк раскритиковал чиновников за отдых на Олимпиаде

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Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.

Свое заявление Беленюк сделал в эфире канала "Украина 24", комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера.

Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.

"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов" , - заявил олимпийский чемпион.

Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.