В РФ взорвался автобус с пассажирами, есть жертва и раненые
В центре российского города Воронеж произошел взрыв в пассажирском автобусе, одна из пострадавших умерла, еще 16 человек получили травмы, сообщает Украинская правда.
Как передает Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области и источники одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе умерла.
"Женщина с отрывом нижней трети голени умерла в реанимации", - уточнили в департаменте здравоохранения.
Отмечается, что "состояние трех человек тяжелое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двух – ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась".
Общее количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже – 16 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ выехали к месту происшествия.
По словам источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв", – сказал собеседник агентства.
Оборудование было установлено кустарным способом.
"Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", – сказал источник.
Другой же источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было. Пресс-служба мэрии Воронежа указала, что по паспорту автобус был дизельным.