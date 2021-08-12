В РФ взорвался автобус с пассажирами, есть жертва и раненые

В центре российского города Воронеж произошел взрыв в пассажирском автобусе, одна из пострадавших умерла, еще 16 человек получили травмы, сообщает Украинская правда.

Как передает Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Воронежской области и источники одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе умерла.

"Женщина с отрывом нижней трети голени умерла в реанимации" , - уточнили в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что "состояние трех человек тяжелое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двух – ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась".

Общее количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже – 16 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ выехали к месту происшествия.

По словам источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв" , – сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом.

"Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка" , – сказал источник.

Другой же источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было. Пресс-служба мэрии Воронежа указала, что по паспорту автобус был дизельным.