В Чернигове сбили насмерть полицейского

В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате не выжил сотрудник полиции, сообщает РБК-Украина.

Как заявили в полиции Черниговской области, их коллега Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП.

Они уточнили, что трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия" , - сообщают в полиции.

Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.

"Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству" , - говорится в сообщении.

Автор: Наталья Скороход