Минздрав оценил ситуацию со штаммом "Йота" в Украине

По состоянию на 12 августа 2021 в Украине не зарегистрировано циркуляцию нового штамма коронавируса под названием "Йота". Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает 24 Канал.

В конце концов, этот вирус не такой уж и "новый". Кузин отметил, что сейчас почти 27 - 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Впрочем в Украину он не попал, в отличие от более опасного Дельта-штамма.

"Украина отправляет и продолжает отправлять образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно им, Йоту еще не зафиксировали на территории Украины" , - заявил Кузин.

Он добавил, что тест-системы, которые используются в Украине и которые предоставила ВОЗ сейчас способны определять 6 основных типовых мутаций коронавирусной болезни Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.