В Украине впервые строят дом 3D-принтером

В Сумской области в поселке Недригайлов реализуют необычный для Украины пилотный проект, там печатают дом на 3D-принтере, который за год сконструировали местные ІТ-шники, сообщает УНИАН.

Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины, среди них – программисты, инженеры и электронщики.

По заверениям ІТ-шников, принтер способен напечатать практически все. На данный момент он уже успел сделать цоколь будущего дома.

У команды – амбициозные планы, в будущем они хотят печатать по дому на неделю усилиями только двух людей.