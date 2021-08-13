Зарплаты пересчитают: кому легче найти работу

В Украине средняя зарплата до конца 2021 года может достичь рекордных 16 тыс. грн. Традиционно, быстрее остальных растут оклады в аграрной сфере, IT и страховании, сообщает Обозреватель.

При этом аналитики рынка труда жалуются: у работодателей есть огромный запрос на представителей рабочих специальностей и их труд готовы достойно оплачивать. Но все равно украинцы выбирают высшее образование. Как результат – каждый второй безработный в стране имеет диплом вуза.

Кто зарабатывает больше всех и как пересчитают суммы?

Традиционно, в Украине первенство по размеру зарплат у программистов и финансистов. Они, по официальным данным, могут рассчитывать на 26 и 22 тыс. грн в месяц соответственно. В то же время средняя зарплата по вакансиям для IT-шников составляет от 60 до 160 тыс. грн.

В этом году зарплаты выросли уже на 20%. Здесь, правда, стоит учитывать низкую сравнительную базу: в прошлом году из-за локдаунов доходы украинцев падали, количество рабочих мест сокращалось. А некоторых сотрудников отправляли в отпуска без сохранения зарплаты.

Как росли зарплаты в Украине. Источник: Государственная служба статистики

Экономика постепенно восстанавливается, это отображается и на рынке труда. Размер зарплат и количество рабочих мест – главный показатель ситуации в стране. Из года в год остаются стабильными и сферы, в которых активнее всего растут оклады. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта уверен: "в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

Речь идет об:

аграриях;

логистах;

страховщиках;

специалистах информационных технологий.

Если же говорить о более долгосрочных прогнозах, то в ближайшие пять лет особым спросом будут пользоваться работники сферы кибербезопасности, аграрии, специалисты пищевой промышленности и IT, уверена аналитик "Работа" OLX Мария Абдуллина.

"Если говорим о глобальных трендах и перспективе 15-20 лет, то согласно международным исследованиям, в том числе и исследованиям Всемирного экономического форума, наивысшим будет спрос на специалистов в таких сферах как аналитика и работа с данными, кибербезопасность, пищевые технологии, зеленые технологии..." – добавила она.

Согласно прогнозу, разработанному на основании статистики предыдущих пяти лет, после значительного роста зарплат (примерно на 3-4% в месяц) динамика замедлится. В декабре ее размер взлетит до 16 тыс., однако в первую очередь за счет годовых премий. А уже в январе 2021-го может снизиться до около 15 тыс.

Из-за роста средней зарплаты нужно повышать минималку

В Украине средняя зарплата достигла 14,3 тыс. грн, говорится в данных Госстата. Это в 2,4 раза выше, чем минималка. Таким образом, минимальная зарплата составляет всего лишь около 42% средней. При этом:

согласно конвенции Международной организации труда, отношение минимальной зарплаты к средней должно быть на уровне не менее 50% (то есть вместо 6000 грн украинцы должны получать от 7100 грн);

в странах ЕС установлен уровень минимальной зарплаты – не менее 60% средней (украинцы в таком случае получали бы от 8,58 тыс. грн).

Где платят самые высокие зарплаты. Источник: Государственная служба статистики

Людмила Черенько, ученая из Института демографии и социсследований, поясняет: значительно сократить уровень бедности можно только с помощью резкого повышения минималки. И такой опыт у Украины уже есть – повышение минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017-м. Тогда уровень бедности сократился с с 58,6% до 47,3% и падал вплоть до коронавирусного 2020-го.

Кроме того, это привело к резкому росту бюджетных поступлений. И главная причина: до 40% работодателей показывает минимальную зарплату своих сотрудников и с нее и платит налоги. Остальное доплачивают в конвертах. Это приводит к значительному искажению реальной статистики, а также к многомиллиардным потерям для бюджета. К примеру, по данным налоговиков, ежегодно в конвертах выплачивают 500 млрд грн.

Рабочие в безопасности: спрос на них только растет

В Украине 51% безработных имеют высшее образование. При этом специалисты рабочих специальностей востребованы не только в Украине, но и в ближайших странах. Представитель Jooble Елена Кирильевнина отмечает: потребность в рабочих специалистах находится на высоком уровне.

"Сейчас потребность рынка в представителях рабочих профессий высока. Наиболее популярны: охранник, швея, автослесарь, кладовщик, грузчик, официант" , – отмечает эксперт.

Также легко найти работу с такими специальностями:

водитель (в т.ч. водитель такси);

курьер;

повар;

мастер маникюра/педикюра;

продавец.

Хороший рабочий, слесарь, сантехник, может зарабатывать больше, чем посредственный юрист. Ситуация, при которой большинство выпускников школ получает высшее образование, создает диспропорцию на рынке: работодатели ищут водителей и слесарей, а соискатели предпочитают работать юристами и экономистами.