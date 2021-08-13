В супермаркете Кривого Рога на людей упал потолок

В Ингулецком районе Кривого Рога в супермаркете "Варус" обвалился потолок в мясном отделе, сообщает Корреспондент.

Как рассказали в Facebook-группе Ингулец очевидцы, конструкции были не тяжелые, но достаточного веса для травмирования покупателей.

"Знакомый лежит в 17-й больнице города. А у меня болит спина, пойду делать КТ позвоночника" , - написала Ирина Мандзюк.

Facebook-группа Ингулец

После ЧП торговую точку закрыли на ремонт. Обрушение потолка прокомментировал представитель "Варуса" Александр Шуть. В интервью Днепр вечерний он сообщил, что после ЧП была проведена проверка подобных конструкций во всех магазинах сети совместно с подрядчиком.

Cупермаркет "Варус"

Он заверил, что по ее результатам "можем уверенно говорить, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников". Шуть заявил, что подвесная конструкция в этом супермаркете была установлена в январе 2021 года.

"Пострадавшему оказана необходимая помощь, администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает и он на следующий день вышел на работу" , - рассказал представитель сети магазинов.

Он также добавил, что сеть инициировала взыскание материального ущерба с подрядчика.