В Пакистане взорвался военный завод: три человека погибли
На востоке Пакистана произошел взрыв на предприятии оборонно-промышленного комплекса. В результате инцидента погибли три человека, двое получили ранения, сообщает Новое время.
По данным издания Синьхуа взрыв произошел из-за технической неисправности на одном из объектов оборонно-промышленного концерна Пакистанские оружейные заводы в городе Вах провинции Пенджаб. Три сотрудника предприятия погибли, двое получили ранения.
Отмечается, что ударная волна распространилась по всему городу и выбила стекла в близлежащих домах. В руководстве предприятия сообщили, что ситуация взята под контроль, завалы на месте взрыва расчищены.
"Военные источники сообщили на условиях анонимности, что во время штабелирования и передачи чувствительных материалов нередки небольшие взрывы, однако сегодняшний взрыв был мощным", - отмечает Синьхуа.