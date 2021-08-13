В Пакистане взорвался военный завод: три человека погибли

На востоке Пакистана произошел взрыв на предприятии оборонно-промышленного комплекса. В результате инцидента погибли три человека, двое получили ранения, сообщает Новое время.

По данным издания Синьхуа взрыв произошел из-за технической неисправности на одном из объектов оборонно-промышленного концерна Пакистанские оружейные заводы в городе Вах провинции Пенджаб. Три сотрудника предприятия погибли, двое получили ранения.

Отмечается, что ударная волна распространилась по всему городу и выбила стекла в близлежащих домах. В руководстве предприятия сообщили, что ситуация взята под контроль, завалы на месте взрыва расчищены.