Чиновника из Днепропетровщины второй раз поймали на взятке

В Днепропетровской области полицейские задержали на взятке заместителя председателя райсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы Нацполиции чиновник наладил коррупционную схему - за вознаграждение решал вопросы о снятии с воинского учета, восстановления утраченных воинских учетных документов, постановки на воинский учет и регистрации места жительства.

Так, за 5 400 грн чиновник обещал гражданину повлиять на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы ускорить процесс получения временного удостоверения о приписке к военному участку.

Задержали чиновника во время получения взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

В полиции отмечают, что чиновник в 2018 году уже задерживали при получении 4200 долл. взятки. Сейчас уголовное производство по данному факту находится на рассмотрении в суде.