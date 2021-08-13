В России арестовали ведущего испытателя гиперзвука

В четверг в России арестовали главу научно-исследовательского института, специализирующегося на гиперзвуковых технологиях, по обвинению в государственной измене, сообщает Зеркало недели.

По данным российских информационных агентств последний арест ученого, подозреваемого в государственной измене, произошел в связи с тем, что Россия опередила другие крупные мировые державы в гонке за разработку ряда нового гиперзвукового оружия, которое президент Владимир Путин назвал «непобедимым».

Такое оружие доставляет снаряды, скорость которых во много раз превышает скорость звука, которые могут маневрировать в полете, и от них трудно уклониться или противостоять обычным средствам.

Со ссылкой на источники в спецслужбах агентства Интерфакс и ТАСС сообщили, что ученый Александр Куранов был задержан в ходе спецоперации внутренней разведки ФСБ, передает AFP. Куранов будет находиться под стражей до 9 октября в ожидании суда, сообщает пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.

73-летний Куранов обвиняется в передаче «секретной информации», связанной с его исследованием, «иностранному гражданину». Государственное информационное агентство РИА Новости сообщило, что, кроме этого, подробности дела не разглашаются. Дела о государственной измене в России, по которым предусматривается от 12 до 20 лет лишения свободы, обычно засекречены.

Куранов возглавляет научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем, расположенное во втором городе России - Санкт-Петербурге. Согласно биографии, размещенной на сайте компании, Куранов является автором более 120 научных работ и руководит исследованиями в области гиперзвуковых технологий. Он добавляет, что он «участвует в международных ассоциациях» и «выполняет работы по заказам на поставку во многих странах мира».

В прошлом месяце Россия успешно испытала "Циркон", гиперзвуковую ракету морского базирования, летящую со скоростью, в семь раз превышающую скорость звука. Если другие испытания будут успешными, ракета присоединится к гиперзвуковым планирующим аппаратам «Авангард» и ракетам воздушного базирования «Кинжал» в арсенале гиперзвукового оружия России.

Однако нет никаких доказательств того, что Куранов принимал участие в разработке ракет. Его дело - последнее в широком спектре случаев, в которых участвуют российские ученые, обвиняемые в государственной измене или разглашении государственной тайны в последние годы.