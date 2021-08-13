Курс валют НБУ на 13 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 12 августа, снизился до отметки 26.77 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 1 коп до 31.42 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.64 за 10 рублей.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.08 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 августа 2021 года.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.02 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.85 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.768600
|EUR
|Евро
|31.421000
|RUB
|Рубль
|0.363910
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.078500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.023700
|PLN
|Польский злотый
|6.848300