Курс валют НБУ на 13 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 августа, снизился до отметки 26.77 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 31.42 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.08 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 августа 2021 года.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.02 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.85 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 августа 2021 года.