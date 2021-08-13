Курс валют НБУ на 13 августа

Курс валют НБУ на 13 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 августа, снизился до отметки 26.77 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 31.42 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.08 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 августа 2021 года.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.02 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.85 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 августа 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.768600 --0.036
EUR Евро 31.421000 +0.011
RUB Рубль 0.363910 +0.002
GBP Фунт стерлингов 37.078500 --0.002
CHF Швейцарский франк 29.023700 --0.007
PLN Польский злотый 6.848300 --0.001
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