В США сообщили, безопасна ли вакцина Moderna для подростков

В США провели исследования, которые должны были определить действие вакцины Moderna для подростков. В результате оказалось, что вакцина полностью эффективна и безопасна для лиц от 12 до 17 лет, сообщает РБК-Украина.

Исследователи из медицинской клиники Kool Kids Pediatrics в США и компания "Moderna" хотели оценить безопасность вакцины мРНК-1273 для подростков. Они также хотели проверить, был ли иммунный ответ, генерируемый у подростков, каким-либо образом хуже, чем у молодых людей (18-25 лет) в испытании фазы 3.

Исследователи отмечают, что заболеваемость COVID-19 среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет составляла примерно 900 на 100 000 населения с 1 апреля по 11 июня.

"До сих пор безопасность и эффективность вакцины мРНК-1273 для подростков были неизвестны, поскольку в клинические испытания включались только взрослые" , - говорится в сообщении.

Для того, чтоб определить эффективность и безопасность вакцины, исследователи провели клинические испытания в США с участием 3732 человека. Они были разделены на две группы, где 2489 участников получили вакцину, а 1243 участника получили плацебо. Вторую дозу вакцины вводили с интервалом в 28 дней.

"Вакцина мРНК-1273 имела приемлемый профиль безопасности для подростков. Иммунный ответ был подобен таковому у молодых людей, и вакцина была эффективной в предотвращении COVID-19" , - сообщают исследователи.

Наталья Скороход