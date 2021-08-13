Эспрессо макиато или пятнистый кофе – классический рецепт к завтраку

Этот кофе придумали в Италии, молочная пена в нем играет второстепенную роль, в отличие от латте. Напиток подойдет тем, кто любит в кофе лишь тонкие нотки молока, сообщает Сегодня.

Что-то среднее между бодрящим эспрессо и нежным капучино – макиато – может стать находкой для тех, кто любит "укрощать" горечь крепкого кофе небольшим количеством молока. Приготовить его максимально просто: нужно сварить эспрессо и добавить совсем немного молока или молочной пены. Итак, в чем особенность эспрессо макиато и как его правильно сварить – читайте ниже. Как выгодно подготовиться к пикнику и купить продукты по хорошим ценам – читайте в этом материале.

Это не латте и даже не латте макиато

Путать эти два напитка не стоит. Понятно, что разница здесь в количестве молока. В латте его максимально много, а в макиато совсем чуть-чуть.

Ведь "макиато" с итальянского можно перевести, как пятнистый, окрашенный – что и объясняет суть напитка. То есть эспрессо макиато "окрашивает" молоко.

Особенности эспрессо макиато

В первую очередь это касается пропорций. Правильные пропорции: одна порция эспрессо, к которой добавляют 2 чайные ложки молока и немного молочной пены. Пропорции можно немного менять в зависимости от своих предпочтений. Второе – это чашка. В Италии, родине эспрессо макиато, его подают в чашках демитассе, как и эспрессо.

Интересно, что если в большинстве кофейных рецептов молоко доливается в кофе, то с эспрессо макиато все не так. Сначала нужно взбить молоко, налить его в чашку, а потом тонкой струйкой влить кофе.

Если вы правильно приготовили напиток, то он будет из трех слоев: внизу молоко, посередине кофе, сверху пена. Пить макиато нужно сразу, пена в домашних условиях получается нестойкая.

Эспрессо макиато – как приготовить дома

При приготовлении эспрессо макиато кофе вливается в молоко тонкой струйкой

Ингредиенты

Молотый кофе – 2 ч. л.

Вода – 70 мл

Молоко – 30 мл

Сахар, корица – по вкусу.

Как приготовить