Продажи Lada в Украине выросли в 6 раз, несмотря на запрет

Невзирая на многолетнюю войну РФ с Украиной, российский автопром чувствует себя в нашей стране неплохо. Компании страны-агрессора по производству машин с легкостью смогли обойти выданные нашим Кабмином торговые ограничения, сообщает UBR.

Напомним, еще правительство Владимира Гройсмана в 2019-м запретило на весь 2020 год импорт российских авто. Но запчастей и комплектующих к ним эмбарго не коснулось.

"Каждый год, где-то 25 декабря, запрет продолжается. Он действовал до 31 декабря 2020-го или до завершения агрессии со стороны РФ. Агрессия не прекратилась, поэтому запрет продлен пока до 31 декабря 2021-го", – говорит гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

В прошлом году продажи по сути российских авто в Украине упали, но на это были объективные причины. В первую очередь – карантин, заставивший многие автосалоны закрыться. К тому же по кошельку наших граждан пандемия ударила тоже неслабо. Плюс ко всему украинский рынок новых авто начал стремительно сокращаться. Покупатели начали экономить.

И действительно, с начала 2020 года до сегодняшнего дня в Украине не было растаможено ни одной произведенной в России машины. Но вместе с тем, удивительным образом, российский "АвтоВАЗ" умудрился продать в нашей стране 500 машин Lada. Россияне поставляют комплектующие и запчасти, а сами автомобили собирают в Украине, где их и продают.

Несмотря на запрет правительства, в 2020-м позиции российского бренда Lada даже не пошатнулись, поскольку соседский автопроизводитель привлекает наших граждан низкими ценами. Произошло это благодаря тому, что в Украину еще в 2019-м начали ввозить из РФ шасси для легковых автомобилей.

Импортируют не только шасси. Продажи растут

Информацию о производстве и продаже в Украине российских авто четко подтвердили в разговоре с нами руководитель проекта "Авто 24" Сергей Матусяк и глава информационно-аналитической группы Auto-consulting Олег Омельницкий.

"Да, таким образом российские авто у нас легализируются. Завозятся шасси, импорт которых не запрещен Кабмином. И таким образом россияне обходят запрет и называют это украинским производством. И потом автомобиль Lada (все знают, что он российский) попадает на украинский рынок через Запорожский завод" , – рассказывает Омельницкий.

К слову, речь идет не только об импорте шасси, но и кузовов. В 2020-м этих запчастей в Украине "АвтоВАЗ" продал приблизительно на $5,5 млн. Этот показатель превысил выторг 2019-го почти впятеро. По данным "Укравтопрома", если в июне 2020-го был продан 31 автомобиль Lada, то в июне 2021-го эта цифра выросла почти вшестеро – до 170 единиц.

Подкупают ценами и прикрываются Renault

Собственных мощностей "АвтоВАЗ" у нас не имеет. И данные о том, что, как говорит Омельницкий, российские автомобили собирают на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ, принадлежит корпорации "УкрАвто"), подтвердили и многие другие наши собеседники. Впрочем, для участников украинского рынка это уже давно не секрет.

Важно и следующее. Еще в 2017 году контроль на "АвтоВАЗ" получила французская компания Renault. Это стало хорошей возможностью для производителя российских авто в Украине, во избежание лишних разговоров, прикрыться и этим.

Украинцам просто начали объяснять, что Lada – это практически французский автомобиль.

Что же касается искушения украинцев низкими ценами, то это действительно так (только в Киеве у Lada семь дилеров, а по всей Украине – почти 40). Новую машину Lada можно купить по цене от 200 тыс. грн. На своем украинском сайте Lada называет свои авто "самыми доступными в Украине".

В общем расценки на шесть предлагаемых моделей, согласно информации на том же сайте, следующие:

седан Granta – 200 тыс. грн;

кроссовер Xray – 270 тыс. грн;

универсал Vesta – 273 тыс. грн;

внедорожник NIVA – 307 тыс. грн;

Largus – 342 тыс. грн;

Vesta SW Cross – 350 тыс. грн.

Для сравнения, самый дешевый седан в Украине, собранный не из российских деталей – это узбекский Ravon R4, цены на который стартуют от 282 тыс. грн. Самый дешевый универсал (Hyundai I30) можно приобрести по цене от 455 тыс. грн. Самый дешевый внедорожник (Suzuki Jimny) обойдется минимум в 600 тыс. грн.

Редакция UBR.ua отправила в "УкрАвто" соответствующий запрос с просьбой пояснить сборку в Украине российских авто, но на момент написания материала ответа не последовало. Кроме Lada, на "ЗАЗ" из российских комплектующих собираются автомобили Renault Arkana и Kia Rio.

Но справедливости ради подчеркнем, что дело не только в Lada и "АвтоВАЗе", но и в том же российском ГАЗе, который в нашей стране представляет "Мотор Девелопмент Групп". Правда, в последней решили действовать более открыто, выпуская грузовики из машинокомплектов российской "Газели" под собственным брендом – HDC, совершенно этого не скрывая.

Наконец, остается открытым вопрос, почему в Кабмине, зная, очевидно, об обходных способах постановления, не решат этот вопрос, наложив запрет на импорт, в том числе, и российских комплектующих.

Вероятнее всего, предполагают наши собеседники, речь идет о наличии на нашем рынке нескольких крупных игроков, которые, злоупотребляя монополией, оказывают давление на чиновников.