В США обсудили ситуацию в Афганистане с главами МИД Канады и ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшихся телефонных беседах с главами МИД Канады Марком Гарно, Германии Хайко Маасом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил вопросы сокращения дипломатического присутствия Соединенных Штатов в Афганистане, сообщает Интерфакс.

В беседах Блинкен обсудил с партнерами "планы Соединенных Штатов по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете меняющейся ситуации в области безопасности".

В то же время, он "подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и сотрудничеству с союзниками".

Стороны обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в Афганистане, " неотложной необходимости пресечения насилия и продолжающихся дипломатических усилиях".

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта", - информировал госдеп.

В то же время, лидеры афганского движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Гани, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан.