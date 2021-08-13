В Укртелекоме рассказали, будут ли поднимать интернет-тарифы
Для фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в интернет текущий и следующий год в "Укртелекоме" назвали периодом "большого строительства оптики" в сельской местности, сообщает UBR.
Министерство цифровой трансформации будет реализовывать субвенции на дальнейшее развитие сетей в селах.
"Но принципиальных изменений в ценовых предложениях ждать не стоит", – подчеркнули в пресс-службе оператора в ответ на запрос о возможном повышении цен на интернет-тарифы.
В компании отметили, что стоимость ШПД в Украине "остается среди самых низких в мире". Это связано с ценовой конкуренцией в городах, где свои услуги предлагают как "белые" компании с прозрачным налогообложением, так и "серые".
Последние скрываются за многочисленными "фопами".
"Цена балансирует между давлением себестоимости и рыночным давлением", – констатировали в "Укртелекоме".
Тут сообщили, что устанавливают тарифы, которые являются "максимально доступными и обоснованными" с экономической точки зрения.
"Делать долгосрочные прогнозы по тарифам на телеком-услуги в условиях хрупкого восстановления экономического роста во второй год пандемии Covid-19, ожидаемого увеличения минимальной зарплаты невозможно, но в краткосрочной перспективе планируем использовать действующие тарифы", – заявил оператор.
В "Укртелекоме" отметили, что стоимость услуг учитывает такие факторы, как уровень минимальной заработной платы (пересмотр которой планируется в конце текущего года), цены на топливо и электроэнергию.
"Следовательно, изменение любого из них автоматически сказывается на затратах операторов на предоставление услуг и развитии новых сетей оптического интернета", – подытожили в компании.